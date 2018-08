Incendi, fiamme in Alto Garda: bruciati 90 ettari di conifere

Sono circa 90 gli ettari di conifere bruciati nell’incendio che da giovedì è divampato a Tremosine, nei boschi dell’Alto Garda bresciano. E’ quanto ha comunicato Pietro Foroni, assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, spiegando che “la situazione sta nettamente migliorando anche se l’incendio non e’ ancora stato domato completamente”.

“Se l’incendio di questi giorni non ha avuto sviluppi peggiori, dobbiamo ringraziare tutte le persone impegnate nelle attività di spegnimento”, ha aggiunto Foroni. “Da parte di Regione Lombardia continuerà a esserci la massima attenzione nei confronti di tutte queste realtà – ha proseguito l’assessore – Ricordo che solo a maggio di quest’anno abbiamo messo a disposizione degli Enti competenti per le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi 1 milione di euro, che sono stati destinati a 9 Province, 23 Comunità montane e 10 Enti gestori di Parchi e Riserve regionali per sostenere la formazione, l’equipaggiamento e l’addestramento necessari a tutti i volontari impegnati sul campo che, come adesso a Tremosine, prestano il loro prezioso contributo a difesa del nostro territorio con impegno e professionalità”.