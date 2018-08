Incendi Grosseto: spento nella notte il rogo sul Monte Argentario

E’ stato spento nella notte l’incendio divampato ieri pomeriggio nella zona di Torre Argentiera su Monte Argentario (Grosseto): le condizioni meteo favorevoli hanno consentito lo spegnimento delle fiamme. Due elicotteri stanno operando sul posto per le operazioni di bonifica e per evitare eventuali nuovi focolai, in previsione di un rinforzo del vento nelle ore più calde.

Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco, del coordinamento volontariato, operai dell’unione dei comuni delle Colline Metallifere e due elicotteri della protezione civile regionale.