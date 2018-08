Le fiamme sarebbero divampate probabilmente a causa di un fulmine che ha colpito un albero, e si sono sviluppate in una zona impervia tra le frazioni di Cardini e Bargone riducendo in cenere circa 3 ettari di macchia mediterranea.

L ‘incendio boschivo divampato nel Comune di Casarza Ligure , che per giorni ha impegnato mezzi aerei e uomini a terra, è oggi sotto controllo.

article

1142328

MeteoWeb

Incendi Liguria: sotto controllo il rogo a Casarza, innescato da un fulmine

L‘incendio boschivo divampato nel Comune di Casarza Ligure, che per giorni ha impegnato mezzi aerei e uomini a terra, è oggi sotto controllo. Le fiamme sarebbero divampate probabilmente a causa di un fulmine che ha colpito un albero, e si sono sviluppate in una zona impervia tra le frazioni di Cardini e Bargone riducendo in

http://www.meteoweb.eu/2018/08/incendi-liguria-sotto-controllo-il-rogo-a-casarza-innescato-da-un-fulmine/1142328/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/08/incendio-ok.jpg

fulmine

NEWS