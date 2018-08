Per domare le fiamme i vigili del fuoco hanno dovuto operare, con un elicottero. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Incendi nel Veneziano: in fiamme sterpaglie vicino da Giuliano

Incendio di sterpaglie questa mattina nella barena di San Giuliano, nel Veneziano: numerose le segnalazioni da parte dei cittadini alla Centrale operativa della Polizia locale per il fumo diffusosi nell’aria. Per domare le fiamme i vigili del fuoco hanno dovuto operare, con un elicottero. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

