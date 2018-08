Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco si sono protratte per circa 10 ore Sconosciute le cause dell’incendio.

Incendi in Piemonte: fiamme sulle montagne a Condove, 10 ore per spegnerle

Ieri notte un incendio è divampato a Condove, in Valle di Susa: il rogo si è propagato un una zona montana, nei pressi del centro abitato. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco si sono protratte per circa 10 ore Sconosciute le cause dell’incendio.

