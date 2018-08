Incendi in Sardegna: fiamme in Gallura

Due vasti incendi sono divampati oggi in Sardegna, a Santa Teresa di Gallura ed a Stintino (Sassari): nel primo caso gli occupanti di una trentina di case sono stati evacuati in via precauzionale. In poco tempo le fiamme, alimentate dal vento, si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto le squadre a terra dei vigili del fuoco, della Protezione civile, dei volontari e di Forestas, ed è stato richiesto l’intervento di due Canadair e di due elicotteri della flotta regionale che per quasi due ore hanno lanciato acqua sulla zona. Il secondo incendio è divampato, sulla costa nord occidentale dell’isola: le fiamme sono state domate nel giro di un’ora.