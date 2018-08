Il Ministero dell’Interno ha reso noto che tra l’agosto dell’anno scorso e il luglio di quest’anno i vigili del fuoco hanno effettuato in tutta Italia 815.633 interventi, una media di oltre 2.230 al giorno, 93 ogni ora: si tratta in dettaglio di interventi di soccorso ordinario (36%), per incendi ed esplosioni (31%), per incendi di bosco e sterpaglie (13%), dissesti statici (6%), incidenti stradali (5%), danni idrici e idrogeologici (5%) ed eventi sismici (4%).