Incendi Toscana, fiamme nella pineta di Civitella Paganico: 2 elicotteri sul posto

Dal primo pomeriggio sta bruciando una pineta in località Bagnolo nel comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto. Sul posto stanno operando squadre di operai dell’Unione Comuni delle Colline Metallifere, squadre di volontariato della Racchetta, due elicotteri dell’antincendio boschivo regionale, tutti sotto il coordinamento del direttore operazioni della Regione Toscana.

Prevista l’attivazione di ulteriori squadre del coordinamento volontariato toscano in supporto e l’invio di macchina movimento terra per aprire strade di accesso ai mezzi e delimitare l’incendio che purtroppo è veloce nella propagazione a causa del forte vento di tramontana.

Squadre dei vigili del fuoco garantiranno i rifornimenti ai mezzi e presidieranno eventuali abitazioni per il momento non interessate dalle fiamme. Il periodo a rischio incendi termina il 31 agosto (salvo proroghe) e fino a questa data vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale e di accensione fuochi in bosco.