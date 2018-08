Germania, enorme incendio vicino Berlino: 600 persone evacuate

Circa 600 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case questa sera a causa di un grosso incendio boschivo divampato una cinquantina di chilometri a sud di Berlino. Lo ha annunciato la polizia locale. Le fiamme, che si estendono su 300 ettari a sud di Potsdam, nella regione di Brandeburgo, si è avvicinato a un centinaio di metri da tre villaggi i cui abitanti sono stati evacuati con la consegna di portare via solo le cose essenziali, come documenti e farmaci. Lo ha indicato un portavoce della polizia del Land. Diverse centinaia di pompieri si sono mobilitati per combattere le fiamme, che si sono rapidamente diffuse in una regione caratterizzata da una persistente siccità nelle ultime settimane.