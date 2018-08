Incidente nel Bergamasco: precipita col parapendio, morto 34enne

Incidente questa mattina nel Bergamasco: un uomo ha perso la vita cadendo mentre volava con il parapendio sul versante est del Coca. Non sono note nel dettaglio cause e dinamica dell’accaduto: è accertato che il 34enne ha perso il controllo del parapendio ed è caduto, morendo sul colpo.

Il 118 di Bergamo ha inviato in zona l’elisoccorso, oltre al Soccorso alpino, ma per la vittima non c’era più nulla da fare.