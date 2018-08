Incidenti in Montagna: identificata vittima deceduta in val Ferret

Identificata la vittima di un incidente in montagna verificatosi nei giorni scorsi in val Ferret (Courmayeur), nel massiccio del Monte Bianco: si tratta di una ragazza di 29 anni, di nazionalità cinese e residente nel Regno Unito. La guardia di finanza di Entreves ha identificato il corpo, rinvenuto da un escursionista circa 50 metri a monte del bivacco Comino, a 2.500 metri di quota. La giovane era impegnata in un trekking intorno al Monte Bianco.

E’ possibile che l’escursionista sia scivolata e caduta mentre camminava fuori dal sentiero.