Incidenti montagna, cadono in un crepaccio: 2 morti in Svizzera

Due persone sono morte oggi sul pizzo Adula, la vetta più alta del Canton Ticino. Lo rende noto la Polizia cantonale. Le vittime, entrambe residenti nel Mendrisiotto, sono due cittadini svizzeri di 56 e 47 anni.

Secondo una prima ricostruzione, i due stavano effettuando un’escursione nella zona dell’Adulajoch quando, per cause ancora da stabilire, sono caduti precipitando per una sessantina di metri e finendo in un crepaccio del ghiacciaio.

Le operazioni di recupero delle salme sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni meteo avverse e dal luogo in cui e’ avvenuto l’incidente. Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Rega ed Heli Bernina.