Salute: metà degli italiani crede o ha dubbi su legame vaccini-autismo

Bobby Duffy, ricercatore del King’s College di Londra, ha anticipato su “The Conversation” i dati relativi a uno studio, che ha rilevato che oltre la metà della popolazione in Paesi come Regno Unito, Francia e Italia ritiene che i vaccini causino l’autismo o ha qualche dubbio in merito.

“Il nostro primo studio su 38 Paesi ha scoperto che una persona su cinque in media crede che qualche vaccino causi l’autismo in bambini sani, e il 38% non è sicuro che sia una bufala. La proporzione di chi crede che sia vero varia da un incredibile 44% in India a un 8% in Spagna,” ha spiegato Duffy.

Se si sommano le persone che credono al legame (smentito dagli studi scientifici), e quelle in dubbio, si ottiene un 65% in Francia, un 55% nel Regno Unito, un 52% in Italia.

Nel nostro Paese il 48% degli intervistati ha risposto che non c’è una correlazione, il 14% si è detto sicuro che ci sia, mentre il 38% si è dichiarato in dubbio o non ha risposto.