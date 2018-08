TV, Rai5: “Lungo il fiume e sull’acqua”, il lago di Garda

Storie, panorami ed emozioni sul più grande lago italiano. Il nuovo episodio della serie “Lungo il fiume e sull’acqua”, in onda domenica 26 agosto alle 22.10 su Rai5, racconta il lago di Garda. Non solo di acqua vive questo lago, ma anche delle montagne che vi si specchiano, dei boschi che lo circondano, e delle attività storiche e tradizionali che affondano le loro radici nell’antichità, come quella delle cartiere. La serie in ogni episodio compie un viaggio tra le sponde dei fiumi navigabili italiani e dei laghi, alla ricerca di un paesaggio inconsueto popolato da un’umanità che ha imparato a convivere con l’acqua e che dall’acqua ha saputo trarre ispirazione per la propria vita.