Lecco: disperso nelle acque del Lario, recuperato il cadavere 

E’ stato recuperato in serata il cadavere di una persona dispersa nelle acque del Lario: si tratta di un 35enne, originario dello Sri Lanka, residente in provincia di Milano. L’uomo si trovava nel luogo per trascorrere la giornata di festa a Onno, frazione di Oliveto Lario (Lecco), e si è allontanato dalla riva per poi scomparire nelle acque del lago. E’ stato lanciato subito l’allarme e sul posto sono giunti vigili del fuoco, guardia di finanza e carabinieri. I sommozzatori, dopo quasi due ore di ricerche, hanno individuato il corpo senza vita sul fondale e lo hanno portato a riva.