Lei lo sorprende a guardare video hard, lui le rompe il naso

La moglie lo avrebbe sorpreso mentre guardava video erotici sul pc: ne è nata una lite e lui con un cazzotto le ha rotto il naso. E’ successo a San Martino in Rio, nel Reggiano, dove i carabinieri, chiamati dal 118, hanno avviato indagini sull’episodio e denunciato un 60enne italiano per lesioni e maltrattamenti in famiglia.

La donna, finita in ospedale, ha avuto una prognosi di 21 giorni per la frattura delle ossa nasali. I militari vogliono accertare se la violenza sia o meno isolata. L’uomo, su disposizione del pm Iacopo Berardi, e’ stato inoltre allontanato dall’abitazione familiare.