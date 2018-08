Livorno: malore in spiaggia, turista romano muore all’Isola d’Elba

Un turista è deceduto in seguito a un malore nella spiaggia davanti al Porto di Marciana Marina, sull’Isola d’Elba: sul posto il 118 e il personale militare dell’Ufficio locale marittimo di Marciana Marina.

I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne ieri intorno alle 13:30.