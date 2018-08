Maltempo, allagamenti a Palermo: “Denunceremo i responsabili

Il dissesto idrogeologico e i recenti allagamenti nella zona di Partanna-Mondello a Palermo sono stati al centro di un vertice cittadino di Sicilia Futura. La riunione, a cui hanno partecipato i consiglieri comunali Ottavio Zacco e Caterina Meli, i consiglieri della settima circoscrizione Ferdinando Cusimano, Alessandro Scafidi e Salvatore D’Asta, e il presidente della circoscrizione Giuseppe Fiore, è servita per fare il punto della situazione e definire percorsi e strategie utili a far fronte all’emergenza. E i dirigenti di Sicilia futura al termine del faccia a faccia non hanno escluso “gesti eclatanti”.

“Faremo una manifestazione, nei primi giorni di settembre – dicono -, e chiederemo a tutti i cittadini il loro sostegno per far sentire la voce del popolo di fronte alla mancata soluzione dell’annosa vicenda del ‘ferro di cavallo’ di Mondello. Questo progetto, utile per la soluzione degli allagamenti, da circa venti anni è bloccato per le solite beghe burocratiche”.

“Questo intervento – ricorda il deputato regionale di Sf, Edy Tamajo – è stato finanziato all’interno del ‘Patto per il Sud’ per cinque milioni e mezzo di euro. Ma il rimpallo di competenze ha portato a un immobilismo, che non è ammissibile per un opera pubblica così importante e strategica per tutto il territorio di Partanna-Mondello. Da questo momento non giustificheremo inerzie. Denunceremo, segnaleremo alla Procura fatti e responsabili che in questi anni, per inerzia, hanno portato il territorio a versare in queste condizioni”.

Alla commissione Territorio e ambiente dell’Assemblea regionale siciliana Sicilia futura chiederà la convocazione di un’audizione urgente con la presenza del Comune di Palermo, dei dipartimenti regionali competenti, dell’ufficio del commissario per il rischio idrogeologico Sicilia ed il commissario unico per la depurazione delle acque, in cui verificheremo i progetti e gli interventi programmati con i relativi canali di finanziamento, per la zona nord della città di Palermo”.