Maltempo Calabria, Comune di Locri: “possibili precipitazioni intense”, “massima prudenza”

A seguito dei messaggi di allertamento per “possibili precipitazioni intense” diramato dalla Sala operativa regionale della Protezione civile che prevede un livello di criticità arancione fino alle ore 24 di oggi, l’amministrazione comunale di Locri, in una nota “invita i cittadini alla massima prudenza“, e a “non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche; nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori; non sostare in prossimita’ di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi“.

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il Comando di Polizia municipale al numero 0964.391456 o la Protezione civile regionale al numero 0965.1741000.