Maltempo Calabria: riaperta la SS18 “Tirrena inferiore” a Bagnara

Anas rende noto che è stata riaperta al traffico la SS18 “Tirrena Inferiore“, nel territorio comunale di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria: la statale era stata chiusa ieri in seguito a una frana causata dal forte maltempo.

Dato il peggioramento delle condizioni meteo previsto per la notte, di concerto con la Prefettura di Reggio Calabria, la statale era rimasta chiusa nelle scorse ore.

Il transito è ora consentito regolarmente in entrambe le direzioni con il presidio del personale Anas che resta operativo sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e il monitoraggio dell’infrastruttura.