Maltempo Campania: tra Salerno e Napoli perdite di ortaggi fino al 100%

I nubifragi che hanno investito ieri la Campania hanno messo a dura prova gli agricoltori in un mese di agosto caratterizzato da continui temporali, spesso associati a grandine: lo rende noto Coldiretti Campania, che evidenzia grossi danni nell’agro nocerino–sarnese, tra Salerno e Napoli, dove le perdite di ortaggi in pieno campo arrivano anche al 100%. I produttori di San Marzano Dop registrano perdite del 30-40%, dovute all’eccesso di umidità che ha colpito le radici delle piante e i pomodori in maturazione. Danni ai frutteti si segnalano anche nell’area tra Napoli Nord e Caserta, dove negli ultimi giorni si è abbattuta la grandine. Per la stessa ragione si rilevano danni al tabacco, a macchia di leopardo, tra Caserta e Benevento. Preoccupazione in Irpinia per la raccolta delle nocciole. Gli allevatori segnalano difficoltà anche nelle stalle. Sotto osservazione vigneti e uliveti, aspettando cosa verrà giù dal cielo nei prossimi giorni.