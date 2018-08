Maltempo, Castelli: in Cdm risarcimenti alle regioni alluvionate

“Il prossimo Consiglio dei Ministri si occuperà, tra le altre cose, di autorizzare le regioni alluvionate ad utilizzare gli spazi finanziari necessari per cominciare a risarcire cittadini e imprese. Il Ministero dell’Economia ha dato il nullaosta per presentare la delibera a favore delle regioni interessate dagli eventi calamitosi. Tengo a dirlo in particolare agli esponenti emiliani del Partito Democratico, che in questi giorni stanno utilizzando le alluvioni per attaccare strumentalmente il governo. Non lasceremo soli ne’ i cittadini emiliani ne’ quelli delle altre regioni colpite”. Lo dichiara il Viceministro dell’Economia Laura Castelli, del M5S.