Maltempo, Coldiretti Basilicata: allevamenti in difficoltà e danni alla produzione di pomodoro

Danni alle campagne in Basilicata, a causa dell’ultima ondata di maltempo di agosto che ha colpito, in entrambe le province, con nubifragi e grandinate. La Coldiretti regionale segnala criticità provocate dalle piogge torrenziali lungo la strada comunale “Salandra-Campa” e l’arteria provinciale di collegamento Salandra-Basentana, in provincia di Matera, che risultano interrotte: ciò crea disagio ad almeno tre aziende zootecniche per raggiungere i rispettivi animali per l’approvvigionamento idrico e alimentare e per la custodia.

In provincia di Potenza il maltempo ha colpito soprattutto l’area dei Comuni di Palazzo San Gervasio, Banzi, Maschito, Montemilone e Venosa, danneggiando in particolare la coltura del pomodoro da industria.