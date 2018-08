Maltempo, Coldiretti Puglia: “Bene il bando della Regione per la pulizia dei canali”

“Bene lo stanziamento di tre milioni di euro dall’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Puglia per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali demaniali, con il ripristino di cigli spondali, argini, la rimozione dei solidi e dei detriti presenti negli alvei e con la loro sistemazione”.

Così il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, in merito all’annuncio della Regione Puglia di un bando per tre milioni di euro finalizzato alla pulizia dei canali di scolo. La pulizia di fossi e canali, gestione di dighe e impianti irrigui è “un’attività che va svolta sui territori e l’opera di bonifica e irrigazione svolta da quello che oggi è il Consorzio del Centro-Sud è evidentemente indispensabile per scongiurare – secondo Coldiretti Puglia – il ripetersi di allagamenti e smottamenti e dai due consorzi di bonifica della Capitanata”.

“Bene dare corso – conclude l’associazione di categoria – a investimenti in infrastrutture irrigue e, soprattutto, in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di canali e reti di scolo, degli impianti irrigui collettivi, pozzi compresi e delle reti di distribuzione di acqua potabile nelle aree rurali”.