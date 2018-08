Maltempo Firenze, Metrocittà: chiuso domani il parco Demidoff

La Città Metropolitana di Firenze, in previsione dell’ondata di Maltempo che potrebbe colpire anche alcune zone della provincia (Mugello-Val di Sieve, Romagna Toscana, Alto Mugello, Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Valdarno inferiore) ricorda che, secondo l’allerta di Codice arancione emesso dalla Sala operativa regionale, sono possibili temporali anche di forte intensità accompagnati da colpi di vento e grandinate.

Anche per questo è stata decisa, per domani, domenica 25 agosto, la chiusura al pubblico del parco Demidoff per l’intera giornata. Oggi, nel pomeriggio, le folate di vento che hanno accompagnato alcuni temporali, a Empoli (Firenze) hanno causato la caduta di alcuni rami nella centrale piazza Gramsci, senza creare danni alle persone. La zona e’ stata messa in sicurezza.