Maltempo Fiumicino: smottamento nel nord del Comune, tratto chiuso

Il maltempo dei giorni scorso ha provocato uno smottamento in via Crescini ad Aranova, nel nord del comune di Fiumicino: sul posto i vigili del Fuoco e la Polizia locale, che ha disposto immediatamente la chiusura del tratto di strada fino al ripristino della viabilità.

“L’Amministrazione comunale si sta gia’ muovendo con il proprietario del terreno affinche’ intervenga subito per ristabilire le condizioni di sicurezza e quindi poter far riaprire il tratto di strada interessato“, ha spiegato la Presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona.