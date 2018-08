Maltempo, Grottaferrata: ripristinato il manto stradale a Squarciarelli

“Ditte a lavoro nei giorni immediatamente successivi al Ferragosto sulle strade di Grottaferrata. Gli operai hanno provveduto in poche ore a sopperire ai danni riportati dal manto stradale in seguito alle copiose precipitazioni che si sono abbattute sulla zona a sud di Roma nelle giornate ferragostane”. Lo comunica il Comune di Grottaferrata in una nota.

“In particolar modo – prosegue la nota – si è intervenuti nell’area fortemente trafficata di Squarciarelli, precisamente all’imbocco della rotatoria, provenendo da viale Vittorio Veneto, dove era saltato il primo strato di asfalto (tappetino) che fortunatamente non ha originato vere e proprie buche. L’acqua piovana tuttavia – stando a quanto riferiscono i report dei tecnici comunali – si è infiltrata proprio tra il tappetino e la fondazione stradale fino a che il continuo passaggio delle autovetture ha causato il danno superficiale al manto d’asfalto. L’opera di sistemazione è stata portato a termine con asfalto a freddo in quanto gli impianti in questo periodo sono chiusi per ferie. Il pronto intervento ha avuto un buon fine, in ogni caso alla riapertura degli impianti si procederà al ripristino definitivo. I lavori sono stati supervisionati dal personale dell’ufficio tecnico comunale“.