Ondata di maltempo sull’Italia: temporali improvvisi e forti raffiche di vento, danni e disagi in varie regioni

Il maltempo ha investito oggi l’Italia, con temporali improvvisi e forti raffiche di vento che hanno causato disagi in varie regioni.

A Catanzaro il vento ha causato numerosi danni nel quartiere Lido e in località Roccelletta. Divelti i tetti di alcune abitazioni e distrutti anche stabilimenti balneari le cui strutture a loro volta hanno danneggiato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze.

A Roccelletta un albero è crollato su un’abitazione, impedendo ai residenti di uscire, e fango e detriti che si sono riversati anche sulla SS106, con conseguenti disagi sul transito automobilistico.

Oggi pomeriggio una violentissima bomba d’acqua ha colpito Reggio Calabria, scaricando quasi 70mm di pioggia in meno di due ore nel centro cittadino e devastando la città. Il violento temporale s’è formato in Aspromonte e ha colpito la città in due fasi, prima da Sud e poi in modo più violento con forte vento settentrionale. Il mix di pioggia e vento ha devastato la città con allagamenti, alberi sradicati e danni ingenti. Tra i danni più seri, gli allagamenti al Museo Nazionale della Magna Grecia dove sono esposti i Bronzi di Riace: la struttura è stata chiusa e i Vigili del Fuoco stanno lavorando con le idrovore per liberare le sale dall’acqua. Molti altri locali del centro sono chiusi per allagamenti, tra cui i principali supermercati cittadini. Allagato anche il Lungomare e la tratta ferroviaria tra la stazione Centrale e la stazione Lido.

In Toscana un fulmine ha provocato un incendio in un bosco tra Pisa e Lucca. Imbarcazioni sono state soccorse per difficoltà dovute alle raffiche di vento, mentre intense piogge si sono abbattute nel Fiorentino. Un violento temporale ha attraversato rapidamente l’area pisana e la Valdera con forti e improvvise raffiche di vento, pioggia e fulmini che stanno originando incendi sparsi e qualche disagio anche alla viabilità. Un cartello stradale è crollato sulla Firenze-Pisa-Livorno, sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord. A Livorno i vigili del fuoco sono intervenuti per un albero caduto sul viale Carducci, senza provocare feriti. I pompieri hanno anche soccorso un’imbarcazione a vela in difficoltà al largo di Rosignano (Livorno) con quattro persone a bordo, una coppia con due figli: è stata sorpresa dal maltempo mentre si trovava in navigazione in una zona di mare antistante Rosignano riportando danni alle vele. Il vento nell’area è diminuito e l’imbarcazione è rientrata a terra scortata dai mezzi di soccorso.

Forte temporale nel pomeriggio su Perugia e provincia: registrati numerosi danni e allagamenti.

Un uomo è rimasto bloccato con la sua automobile in un sottopassaggio nella zona di Gubbio: tempestivo l’ intervento dei vigili del fuoco, che hanno aiutato l’automobilista.

Un albero si è abbattuto nella zona di Umbertide, lungo la E-45: la strada è rimasta chiusa al traffico per consentire la rimozione della pianta. Segnalati numerosi rami caduti, allagamenti, e alberi pericolanti in tutta la provincia.

Violenta ondata di maltempo ad Acerra: un temporale ha causato numerosi danni ad abitazioni private, allagamenti e disagi. Vento e pioggia hanno danneggiato la tensostruttura sportiva di via Manzoni, con la rimozione della tenda di copertura della struttura, e numerosi alberi sono caduti in diverse parti della città. Registrati allagamenti di alcune strade anche a Melito, Giugliano e Sant’Antimo.

Un nubifragio con forti raffiche di vento ha colpito Santa Caterina, marina di Nardò (Lecce): tanti disagi per i bagnanti ma non si registrano feriti. Il vento ha abbattuto la struttura esterna di un grande gazebo in legno sul lungomare e danneggiato uno stabilimento balneare sulla scogliera.

Diversi automobilisti sono rimasti bloccati lungo la SS624 Palermo–Sciacca, vicino a Poggioreale e dentro il paese belicino, per fango e detriti sulla carreggiata dopo un nubifragio nel primo pomeriggio.