Maltempo: la strada sul passo Stalle ancora chiusa dopo la frana

Rimane chiusa per frana la strada provinciale passo Stalle, in Alto Adige. La grande frana si era staccata ieri pomeriggio dal pendio sovrastante la strada provinciale che porta al confine con l’Austria.

Una parte della strada e l’accesso all’adiacente tunnel dal lato italiano del passo, ovvero quello che parte da Anterselva, è chiusa al traffico, e la strada provinciale rimarra’ off limits sino almeno martedì.

Attualmente sono sul posto per lavori gli operatori del Servizio strade, i vigili del fuoco volontari, i Carabinieri, il Servizio forestale e la Croce Bianca. Sono quattro le ruspe in azione per asportare i circa 2.000 metri cubi di materiale, e i temporali previsti per il fine-settimana potrebbero rallentare le operazioni di sgombero. Nella mattinata di martedi’ e’ previsto un nuovo sopralluogo ad opera dei tecnici dell’Ufficio geologia della Provincia: solo allora verrà deciso se riaprire la strada nei tempi previsti, spiega una nota della Provincia di Bolzano.