Maltempo Lombardia, diluvio a Lodi: disagi e problemi, annullata la presenza di Minniti

A causa del diluvio di due ore che si e’ abbattuto sulla citta’ salta, questa sera, l’intervento alla festa dell’Unita’ 2018 di Lodi dell’onorevole Marco Minniti, ex ministro dell’Interno. Annullato anche l’incontro con Lorenzo Guerini, presidente del Copasir.

Gli organizzatori, intendendo scherzare, hanno anche specificato sulla pagina facebook denominata “Festa de l’Unita’ del Lodigiano”:”Niente da fare, questo meteo gialloverde ci e’ proprio nemico” aggiungendo che, comunque, l’appuntamento “verra’ recuperato al piu’ presto in altra sede”. Per poi concludere auspicando:”Tutti a fare la danza del sole perche’ torni il bello nei prossimi giorni”. L’area della festa in seguito alla pioggia si e’ allagata con diverse pozzanghere profonde.