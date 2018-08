Maltempo, otto escursionisti soccorsi nelle Dolomiti Lucane

Otto escursionisti sorpresi nel pomeriggio di ieri da un violento temporale mentre erano sul “percorso delle sette pietre” – un antico sentiero fra le Dolomiti Lucane – a Castelmezzano (Potenza), sono stati soccorsi dai Carabinieri e riportati alle loro auto, con le quali hanno fatto ritorno a casa.

Le otto persone – fra le quali due minorenni – percorrevano un sentiero utilizzato anni fa dai contadini per raggiungere Pietrapertosa (Potenza): oggi e’ una meta turistica, che si sviluppa a quote che vanno da 920 a 770 metri di altitudine, in un ambiente di particolare bellezza.

La pioggia, rendendo difficile la visibilita’, ha costretto i turisti a rifugiarsi in un capanno, da dove hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri, che li hanno raggiunti e – approfittando di una schiarita – li hanno riaccompagnati alle loro auto. Nessuno degli escursionisti, componenti di due famiglie provenienti una da Brindisi, l’altra da Varese, ha avuto bisogno di cure.