Maltempo Palermo, rischio idrogeologico: il sindaco, “Comune esautorato”

“Ormai da 3 anni – spiega il sindaco Leoluca Orlando – il Comune di Palermo è stato esautorato del tutto dei compiti che riguardano gli interventi e le opere per la mitigazione del rischio idrogeologico e per gli interventi di trattamento delle acque. Vi è Infatti un commissario nazionale per la realizzazione delle opere legate al sistema fognario, con il quale stiamo attivamente lavorando in sinergia, ed un sub commissario regionale per la realizzazione delle opere legate alla gestione delle acque meteoriche e al rischio idrogeologico“.

Il primo cittadino ha reso noto che l’Anci valutera’ di richiedere lo stato di calamita’ naturale per tutti i Comuni siciliani colpiti nell’arco dell’ultima settimana da diversi nubifragi