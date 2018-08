Lo rende noto il Comune di Pisa annunciando che lo spettacolo pirotecnico previsto per domani sera sul Lungomare di marina di Pisa è stato annullato e rinviato al 15 settembre.

“La Protezione Civile ha, questa mattina, inviato l’avviso di criticità Codice Giallo per pioggia e temporali forti dalla mezzanotte di oggi alle 13 di domani e per vento e mareggiate dalle 18 alle 23.59 di domani”.

article

1142035

MeteoWeb

Maltempo Pisa, allerta meteo: annullati i fuochi d’artificio

“La Protezione Civile ha, questa mattina, inviato l’avviso di criticità Codice Giallo per pioggia e temporali forti dalla mezzanotte di oggi alle 13 di domani e per vento e mareggiate dalle 18 alle 23.59 di domani”. Lo rende noto il Comune di Pisa annunciando che lo spettacolo pirotecnico previsto per domani sera sul Lungomare di

http://www.meteoweb.eu/2018/08/maltempo-pisa-allerta-meteo-annullati-i-fuochi-dartificio/1142035/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2014/12/pisa-maltempo.jpg

maltempo,pisa

ANALISI E SITUAZIONE