Maltempo Puglia: pubblicata ordinanza per gli eccezionali eventi meteorologici del 2016

In riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Puglia nel 2016, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza della presidenza del Consiglio per “favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in provincia di Barletta-Andria-Trani“.