Maltempo in Puglia: nubifragio nel Gargano, danni alla linea ferroviaria

L’ondata di maltempo che ha investito nella serata di ieri il Gargano, con piogge e grandine, ha danneggiato la linea ferroviaria nel tratto Ischitella-Rodi Garganico-San Menaio. L’acqua e il fango esondati dai canali hanno invaso i binari e, in molti tratti, portato via la ghiaia della massicciata.

Stessa situazione per le arterie stradali come la litoranea tra Rodi Garganico e San Menaio.

Le Ferrovie del Gargano rendono noto che, fino a nuovo avviso, i collegamenti ferroviari sulla tratta Apricena-Peschici Calenella sono interrotti e i treni sostituiti con autobus agli stessi orari. I treni svolgono regolarmente servizio sulla tratta Foggia-San Severo-Apricena.