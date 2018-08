Il vento ha abbattuto la struttura esterna di un grande gazebo in legno sul lungomare e danneggiato uno stabilimento balneare sulla scogliera. Sul postovigili del fuoco e volontari della protezione civile.

Un nubifragio con forti raffiche di vento ha colpito nelle scorse ore Santa Caterina , marina di Nardò ( Lecce ): tanti disagi per i bagnanti ma non si registrano feriti.

Maltempo in Puglia: nubifragio in Salento, danni a Santa Caterina

