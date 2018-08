Disposte chiusure in Via Ferdinando di Savoia – Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio – Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio – Via di San Sebastianello e Piazza del Popolo rampa discendente.

Disagi alla circolazione per gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del maltempo di ieri a Roma : è stato disposto il divieto di transito in Piazza del Popolo a causa di due alberi pericolanti. L’area è tra le più colpite dal nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale.

Maltempo Roma: alberi caduti, chiuse vie d’accesso a Piazza del Popolo

