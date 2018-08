Maltempo, fulmine sulla spiaggia nel Salento: migliorano le condizioni dei feriti

Sembrano migliorare le condizioni del 13enne senegalese rimasto folgorato da un fulmine mentre, oggi pomeriggio, si trovava sulla spiaggia di Porto Cesareo, nel Salento. Soccorso privo di coscienza e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce con ritmo cardiaco alterato, il ragazzo, che riportava bruciature, e’ ora vigile.

L’indagine strumentale e’ risultata negativa ed ora il minorenne e’ vigile. Un altro senegalese di 26 anni, zio del 13enne, pure lui raggiunto dalla scarica elettrica, ha riportato una irritazione alla gola dovuta all’inalazione dei fumi di scoppio prodotti dal fulmine. Un terzo senegalese di 28 anni che lamentava disturbi nervosi e’ stato sottoposto alla Tac del cranio risultata negativa.

Sta bene anche il giovane 29enne italiano giunto in Pronto soccorso per ultimo con tachicardia e formicolio e sottoposto a controllo medico in via precauzionale. Sono stati momenti di panico quelli vissuti oggi pomeriggio, intorno alle 14, su un tratto di spiaggia libera tra i lidi Tabu’ e Le Dune, a Porto Cesareo, una delle localita’ turistiche piu’ note e frequentate della costa jonica salentina.

Durante un forte temporale pomeridiano che ha colpito la zona, secondo il racconto dei presenti, un fulmine ha scaricato tutta la sua potenza sull’arenile dove sostavano alcuni ambulanti senegalesi rifugiatisi sotto un ombrellone per ripararsi dalla pioggia battente. Non e’ escluso che qualche elemento metallico dell’ombrellone abbia attirato la scarica elettrica che ha investito i malcapitati. I primi a soccorrere i feriti sono stati i bagnanti e tra loro anche un medico, fino all’arrivo delle ambulanze del 118. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia costiera di Gallipoli.