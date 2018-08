Maltempo Toscana: domani allerta meteo gialla sull’area metropolitana di Firenze

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che per domani 1 settembre 2018 è stato emanato dal Centro funzionale regionale un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e temporali forti su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze.

Sono previsti rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, associati a colpi di vento e grandinate. Interessati i corsi d’acqua secondari per il rischio idrogeologico/idraulico: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

L’allerta scatterà alle 24 di venerdì 31 agosto e si concluderà 24 ore dopo.