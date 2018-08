Probabilmente a causa del maltempo, un albero è caduto nel territorio di Costozza di Longare (Vicenza) centrando in pieno un furgone in sosta e bloccando il traffico. Non si segnalano feriti.

I vigili del fuoco hanno tagliato e rimosso l’albero: dopo avere ripristinato la viabilità, hanno proceduto a liberare il furgone, parcheggiato in un’area privata.

In Veneto a causa del maltempo si sono registrati una ventina di interventi per rimozione di alberi caduti e allagamenti.