Maltempo Veneto, il sindaco di Cortina: la prima neve è un regalo per i turisti

“Stanotte è scesa molto la temperatura, ha nevicato sopra i 1.800-1.900 metri e stamattina ci siamo risvegliati con le cime imbiancate. Verso le 12.30 è uscito il sole ed è uno spettacolo: le cime bianche, il cielo azzurro e al di sotto il bosco. E’ un regalo per i turisti, che sono in centro tutti gioiosi: da stamattina fotografano con i cellulari le montagne innevate“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina. “C’è già chi si avventura in quota per toccare con mano la prima neve e chi vuole azzardare con gli sci alpini. In realtà nei prossimi giorni è previsto un rialzo delle temperature e ci sarà ancora modo di godersi l’estate, ma oggi questo evento straordinario è stato un regalo“.