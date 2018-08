In programma ulteriori verifiche. Resta vietata alla balneazione anche la spiaggia di Vallesanta, nel comune di Bonassola ma affacciata sul golfo di Levanto. Anche in questo caso un divieto cautelativo dopo che i cittadini avevano segnalato nei giorni scorsi alcuni sversamenti “di liquami fecali misti ad acqua piovana”.

Per questo è stata interdetta la balneazione e il passaggio a piedi scalzi nel Rio Fegina. Secondo quando comunicato dal Comune, dopo un sopralluogo effettuato oggi da Acam e da Arpal, sembra che “non essendo stata rilevata alcuna perdita superficiale della linea, la causa che ha portato al temporaneo divieto di balneazione sia dovuta a una perdita circoscritta della condotta in pressione subacquea” delle fognature.

Divieto di balneazione per inquinamento del mare a Monterosso, nella spiaggia sotto la statua del ‘Gigante’, alle Cinque Terre a causa di una probabile perdita dalle fognature. L’ordinanza e’ scattata in via precauzionale dopo che uno dei controlli di routine di Arpal aveva dato un risultato “non conforme”.

Mare inquinato: divieto di balneazione a Monterosso e Bonassola

