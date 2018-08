Milano, cade una grata per strada: anziano precipita due metri

Un anziano che a Milano stava camminando per strada, stamani all’alba, è precipitato due metri sotto il livello del marciapiede a causa, pare, del cedimento di una grata. L’uomo, di 76 anni è rimasto ferito ma non si troverebbe in pericolo di vita. E’ accaduto intorno alle 6 in via Saponaro, all’altezza del civico 50.

I soccorritori e i vigili del fuoco lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano). Dalle prime informazioni avrebbe riportato un forte trauma a una spalla.