Si tratta in dettaglio di due spagnoli che hanno avuto difficoltà sulla via dell’Innominata (4.200 metri di quota) e di una coppia di alpinisti tedeschi, sulla cresta di Peuterey (4.500 metri di quota). Sono tutti in buone condizioni di salute.

All’alba di oggi il Soccorso alpino valdostano ha recuperato 4 alpinisti bloccati da ieri sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco . E’ stato a causa del maltempo che non si è potuto intervenire prima in quota.

article

1143924

MeteoWeb

Montagna: recuperati all’alba 4 alpinisti bloccati sul Monte Bianco

All’alba di oggi il Soccorso alpino valdostano ha recuperato 4 alpinisti bloccati da ieri sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. E’ stato a causa del maltempo che non si è potuto intervenire prima in quota. Si tratta in dettaglio di due spagnoli che hanno avuto difficoltà sulla via dell’Innominata (4.200 metri di quota)

http://www.meteoweb.eu/2018/08/montagna-alpinisti-monte-bianco/1143924/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/08/8353854_small.jpg

alpinisti Monte Bianco

NEWS