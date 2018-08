Montagna, Cortina: recuperati 4 alpinisti sulla Tofana

Intervento all’alba da parte dell’elicottero Pelikan di Bressanone, con a bordo due tecnici del Soccorso alpino di Cortina, sulla Tofana di Rozes, per recuperare 4 alpinisti dopo una notte in parete: ieri sera il 118 ha ricevuto la chiamata dei rocciatori in difficoltà rimasti bloccati. A seguito di localizzazione, e dopo avere avuto la certezza che stavano bene, in sosta su una cengia ed attrezzati per superare le ultime ore di buio, è stato deciso di organizzare il recupero per le 5.45, in accordo con la Centrale operativa del 118 di Pieve di Cadore e Bressanone. Questa mattina l’eliambulanza ha sbarcato i soccorritori, che hanno assicurato e imbarcato gli scalatori con un verricello di 65 metri, per poi trasportarli al Rifugio Dibona.