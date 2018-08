Montagna: escursionista muore nel vallese in Svizzera

Un’escursionista di 58 anni ha perso la vita ieri sera nella regione svizzera di Ried-Briga. L’uomo stava facendo una passeggiata tra Ernen e Rosswald, nell’Alto Vallese, con l’intenzione di raggiungere lo chalet famigliare, quando per circostanze che un’inchiesta dovrà chiarire, è stato vittima di un incidente mortale, ha indicato oggi la polizia cantonale. Una volta giunti sul posto con un elicottero di Air-Zermatt i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 58enne, residente nella regione.