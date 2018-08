Montagna, guide alpine: “Le alte quote sono sempre più bazzicate da persone impreparate”

“Troppi gli sprovveduti, i falsi professionisti, troppe le leggerezze. Le alte quote sono sempre piu’ bazzicate da persone impreparate e inconsapevoli dei rischi del terreno su cui si muovono. Servono piu’ informazione sulle condizioni della montagna e piu’ educazione alla montagna. Gli impianti di risalita che portano molto in alto, il progressivo addomesticamento di ogni tipo di spazio naturale, la mancanza di cultura e la presunzione di poter imparare tutto col fai da te: le ragioni della cattiva frequentazione delle alte quote possono essere tante e il rischio che la montagna sia vista come accessibile a tutti sempre e comunque, anche a gente impreparata, e’ spesso reale“: è il parere delle guide alpine, in merito ai recenti episodi verificatisi sul versante francese del Monte Bianco.