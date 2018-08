Montalbano Elicona (ME): domenica 19 agosto la rievocazione dell’ingresso di Re Federico III il Grande

E’ uno degli eventi culturali più suggestivi in Sicilia, proposto nell’ambito delle tradizionali Feste Aragonesi, fiore all’occhiello dell’estate montalbanese, il Corteo Storico previsto per domenica 19 agosto a partire dalle ore 18, rievoca il grandioso ingresso di Re Federico III il Grande al Borgo di Montalbano Elicona. Secondo quanto riportato dagli archivi, il Sovrano si recava costantemente a Montalbano accompagnato dalla sua Corte e dal suo consigliere e medico personale Arnaldo da Villanova, autorevole figura di spicco in ambito politico e scientifico. La presenza del Re veniva accolta con grande apprezzamento, devozione e riconoscenza dalla popolazione. La manifestazione sarà animata da giochi e rievocazioni storiche all’intero del Borgo, annoverato per il suo centro medievale fra “i Borghi più belli d’Italia”, dichiarato “Borgo dei Borghi 2015” e ricco di bellezze naturali e di monumenti, primo fra tutti il Castello svevo-aragonese (XIII sec.). La naturale scenografia sarà esaltata dalla presenza di dame, cavalieri e donzelle, arcieri, trovatori e giullari che animeranno con straordinari spettacoli le strade del paese. L’apertura delle Botteghe del Mercato Medievale e la possibilità di gustare pietanze tipiche e l’ottimo vino speziato, faranno immergere i visitatori in un’incantevole atmosfera storica e vivere un’esperienza unica ed emozionante. Montalbano Elicona in questo periodo sta rivivendo un nuovo ed importante incremento turistico, grazie alle imponenti attività promozionali intraprese negli ultimi mesi dall’Amministrazione Comunale che adottando tecniche innovative di marketing territoriale, punta soprattutto ad un turismo qualificato, coinvolgendo in rete il territorio della provincia di Messina dalla zona jonica a quella tirrenica e divulgando costantemente le proprie iniziative alle organizzazioni di settore come le strutture ricettive ed i tour operator. Inoltre una rilevante strategia sui social sta veicolando notevolmente le proposte al Borgo e la fidelizzazione dei visitatori. In tal senso la pagina Facebook ufficiale Montalbano Elicona – Borgo dei Borghi, sulla quale vengono postate in tempo reale le varie attività ed i diversi contributi informativi, nelle ultime settimane ha registrato una significativa copertura di oltre 100 mila visualizzazioni uniche, favorendo l’incremento della brand reputation del Borgo. L’ufficio turistico comunale è ogni giorno a disposizione contattando i numeri 0941 678019 – 338 1007771.