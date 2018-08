Morbillo, UE: preoccupazione per la situazione in Italia, Francia e Grecia

“Siamo molto preoccupati che tre dei sette Paesi con la più alta incidenza di casi di morbillo in Europa siano Paesi Ue. La bassa immunizzazione di un Paese mette a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini in tutta Europa. La vaccinazione è un atto di solidarietà“, ha dichiarato una portavoce della Commissione, Anca Paduraru, in merito agli ultimi dati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità.

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i tre Paesi sono Italia, Francia e Grecia.

La Commissione sta “lavorando per rafforzare la cooperazione contro le malattie che si possono prevenire con il vaccino“, ha spiegato la portavoce. “Il vaccino e’ la misura di salute pubblica piu’ potente e efficiente in termini di costi e non c’e’ ragione per un calo della copertura“. Secondo la Commissione, “la debole immunizzazione in un paese mette a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini in tutta Europa“.