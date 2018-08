Nato in Ghana nel 1938, è stato il settimo segretario generale delle Nazioni Unite, dal 1997 al 2006. Ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2001.

Morto Kofi Annan, ex segretario generale dell’Onu

Morto Kofi Annan, ex segretario generale dell’Onu: è deceduto all’età di 80 anni in Svizzera dopo una breve malattia. L’Onu ha confermato la notizia. Nato in Ghana nel 1938, è stato il settimo segretario generale delle Nazioni Unite, dal 1997 al 2006. Ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2001.

